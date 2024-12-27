جامعة قناة السويس تشهد أول اختبارات إلكترونية بمعامل كلية الصيدلة

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق أول الاختبارات الإلكترونية بمعامل كلية الصيدلة، بعد افتتاحها رسميا كإضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع رؤية الجامعة لتطوير بنيتها التحتية التعليمية والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمنت اعتماد توزيع الأسئلة بنسبة 70% موضوعية و30% مقالية، ما يهدف إلى تعزيز قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتفاعل الإيجابي مع الامتحانات.

تقام الاختبارات الإلكترونية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وتمت الإختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعقدت امتحانات طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بينما عقدت امتحانات كلية الصيدلة جامعة قناة السويس تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة حداد، مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وبمتابعة الدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف "مندور" أن طلاب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، ضمن برنامج

فارم دي كلينك لجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، أدوا امتحاناتهم في مادة "ممارسة صيدلية المجتمع"، بإشراف الدكتور طه حمادي، أستاذ المادة.

أشرف على تنظيم الاختبارات الإلكترونية داخل معامل كلية الصيدلة الدكتورة أسماء رمضان، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة، والدكتورة آلاء سمير، نائب مدير الوحدة.

وبجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة.

وقد تمت العملية الامتحانية بدقة عالية وفق أعلى معايير الجودة التقنية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تمتلك 4,658 جهاز حاسب آلي موزعة على مختلف الكليات لدعم التعليم الرقمي، منها 422 جهازًا بمعامل كلية الطب البشري، و514 جهازًا بمعامل كلية الطب البيطري، و222 جهازًا بمعامل كلية طب الأسنان، بالإضافة إلى 300 جهاز بمعامل كلية الصيدلة و3,200 جهاز مخصص لمركز الاختبارات الإلكترونية الجديد.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بحسن سير الاختبارات الإلكترونية في معامل كلية الصيدلة، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد نموذجاً يحتذى به في تطبيق التقنيات الحديثة لدعم التعليم الجامعي.