جامعات أمريكا تجدد دعواتها للطلاب الدوليين بالعودة قبل تنصيب ترامب.. اعرف السبب

كتبت نهال أبو السعود

جددت الجامعات الامريكية دعواتها لأكثر من 1.1 مليون طالب في الكليات والجامعات تم تسجيلهم في عامي 2023 و2024، للعودة الى الحرم الجامعي قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، وفقا لشبكة سي إن إن.

يعتمد الطلاب الدوليون عادةً على تأشيرات غير المهاجرين التي تسمح لهم بالدراسة في الولايات المتحدة ولكنها ليست مسارًا قانونيًا للحصول على وضع الإقامة الدائمة في جامعة كورنيل، نصح الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج بالعودة للفصل الدراسي الربيعي بحلول 21 يناير أو التواصل مع مستشار حول خطط السفر والاستعداد للتأخيرات.

حذرت الجامعة الطلاب في أواخر الشهر الماضي من أن حظر السفر من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب، وفقًا لمذكرة حصلت عليها شبكة CNN، وقالت الجامعة إن الحظر من المرجح أن يشمل مواطني الدول المستهدفة في إدارة ترامب الأولى: قيرغيزستان ونيجيريا وميانمار والسودان وتنزانيا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، ويمكن إضافة دول جديدة إلى هذه القائمة، وخاصة الصين والهند.

درس أكثر من 17000 طالب دولي في جامعة جنوب كاليفورنيا خلال العام الدراسي الماضي وهو أكبر عدد من الطلاب الدوليين في الولاية وحث مديرو المدارس الطلاب الأجانب في رسالة بريد إلكتروني على العودة إلى الحرم الجامعي قبل أسبوع واحد من رئاسة ترامب، قال البريد الإلكتروني "قد يتم إصدار أمر تنفيذي واحد أو أكثر يؤثر على السفر .. ومعالجة التأشيرات".

وبحسب التقرير، وعد ترامب بإعادة فرض حظر على السفر إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي نفذها في إدارته الأولى من خلال سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف الهجرة وألغاها جو بايدن لاحقًا.

أثناء الحملة الانتخابية، هدد الرئيس المنتخب باستهداف الطلاب المشاركين في الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد حرب غزة، ثم سيتم فحص الطلاب الذين قد يكونوا مؤهلين للحصول على وضع الإقامة الدائمة بعد التخرج لاستبعاد من اطلق عليهم "جميع الشيوعيين والإسلاميين المتطرفين وأنصار حماس وكارهي أمريكا والتهم العامة".

كما وعد ترامب بـ"حظر إعادة توطين اللاجئين من المناطق الموبوءة بالإرهاب مثل قطاع غزة" وإطلاق عملية ترحيل وطنية صارمة تستهدف الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وقال في وقت سابق من هذا العام: "لم نستقبل أشخاصًا من مناطق معينة من العالم لأنني لم أكن أرغب في أن يقوم الناس بهدم وحرق مراكز التسوق لدينا وقتل الناس".