تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالفيوم الممولة من البنك الأوروبى

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم، تنفيذ برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبى، والتي تهدف إلى لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القري المحرومة من خلال توصيل خدمات الصرف الصحي لتلك القرى، بالإضافة للقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث، وفيما يلي نستعرض نسب تنفيذ هذه المشروعات.

ووصلت نسبة تنفيذمشروع إنشاء محطات معالجة أبو شنب بمركز ابشواي الي 32٪ ووصلت نسبة تنفيذ محطة معالجة ابشواي الي 26٪، بينما وصلت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة اللاهون والعدوة وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم الي 16٪، ووصلت محطة معالجة كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة إنجاز 13٪ ، ومحطة معالجة قحافة بنسبة إنجاز 5٪ .

ويتم التنفيذ مع الالتزام الكامل بكافة البنود التعاقدية وإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزيادة تفعيل دور المكون المجتمعي وتكثيف اللقاءات المجتمعية وحملات طرق الأبواب، كونها حلقات الوصل بين جميع أطراف البرنامج، وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات .



