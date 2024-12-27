تايلاند توافق رسميا على الانضمام كدولة شريكة في مجموعة البريكس

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أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية الموافقة بشكل رسمي دعوة روسيا، رئيسة مجموعة "بريكس" لعام 2024، للانضمام كدولة شريكة في المجموعة.

وذكر تلفزيون "بريكس"، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية تايلاند "ماريس سانجيامبونجسا" بعث برد بلاده في رسالة رسمية إلى نظيره الروسي "سيرجي لافروف" .. مشيرا إلى أن تايلاند تهدف باعتبارها دولة شريكة في مجموعة البريكس، إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء في المجموعة وأيضا الاتصالات القوية مع الدول النامية الأخرى.



وأضاف التلفزيون أنه من المتوقع أن تقوم هذه الصفة بتعزيز دور تايلاند كدولة بانية للجسور بين دول البريكس والمجتمع العالمي، مما يساهم في تسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي.



وأوضح أنه قد تم التأكيد على اهتمام تايلاند بعضوية المجموعة في وقت سابق من عام 2024 عندما قدم وزير خارجيتها خطابا رسميا إلى لافروف خلال حوار البريكس مع الدول النامية الذي عقد في مدينة "نيجني نوفجورود" الروسية.



ويعد هذا الاجتماع الخامس لمجموعة البريكس الذي يحضره ممثلون من تايلاند، مما يؤكد التزام بانكوك بالمشاركة بشكل أعمق مع المجموعة.



وكان "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن في وقت سابق أن كلا من بيلاروسيا وبوليفيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا بالإضافة إلى أوزبكستان ستصبح دولا شريكة في البريكس.