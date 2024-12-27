برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس المؤقت هان

كتب ـ محمد شعلان

صوت برلمان كوريا الجنوبية بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما تم اتهام وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو، أمس الخميس، إنه لن يعين قضاة المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب السياسية إلى تسوية سياسية بشأن ما إذا كان ذلك من سلطته قبل صدور حكم عزل الرئيس يون سيوك-يول.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس المؤقت في خطابه للشعب وسط الضغوط المتزايدة من الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، لتعيين 3 قضاة لشغل مناصب شاغرة في المحكمة الدستورية أو مواجهة العزل،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".