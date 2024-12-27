انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى

الاسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت شركة مياة الاسكندرية، ن انقطاع المياه غرب الإسكندرية اليوم ، بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000 مم، أمام مدخل نادى الصيد الإسكندرية، مما أدى إلى تقليل ضغط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الإصلاح سوف تؤثر على مناطق الإسكندرية القبارى، المكس حتى ك 21 , ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال الإصلاح خلال 6 ساعات



انقطاع المياه

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى أو علي 035815700.