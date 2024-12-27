الهند تعلن الحداد لمدة 7 أيام بعد وفاة رئيس وزراء السابق "مانموهان سينج"

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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، الحداد الوطني لمدة سبعة أيام في جميع أرجاء البلاد على رئيس الوزراء السابق "مانموهان سينج" الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما.



وأكدت الحكومة، حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية، أنه تم إلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم حدادا على وفاة سينج، كما سيتم تنكيس الأعلام الهندية في جميع أرجاء البلاد خلال فترة الحداد.



من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الهندية إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق، إلا أنه لم يتم تحديد موعدها.



يشار إلى أن مانموهان سينج قد تولى رئاسة وزراء الهند خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2014.