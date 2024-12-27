اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد الأحد 5 يناير

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 03:00 ص
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد الأحد 5 يناير كنيسة قصر الدوبارة
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد الكنسية، بالإضافة إلى عيد القيامة المجيد، ومن أبرز الطوائف الكنسية الهامة في مصر هي الطائفة الإنجيلية، حيث تعتبر الطائفة الثانية فى مصر عدداً للمسيحيين بعد الأقباط الأرثوذكس.

وتستعد الكنيسة الإنجيلية فى مصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير، الساعة 7 مساء، بكنيسة قصر الدوبارة فى ميدان التحرير.

ويترأس الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، احتفالية عيد الميلاد بمشاركة وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وأعلنت الكنيسة أنه سيجرى استقبال ممثلي وسائل الإعلام بداية من الساعة السادسة والنصف مساء، لنقل فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد 2025، على أن يبث الاحتفال على الهواء من التلفزيون المصري، وعدد من الفضائيات المصرية، ليتمكن الجميع من متابعة الاحتفال.







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