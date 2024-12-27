السلطات الإسبانية تضبط شحنة كوكايين بمطار برشلونة مخبأة بـ"سروج خيول".. صور

فاطمة شوقى

عثرت السلطات الإسبانية في مطار برشلونة على ما يقرب من 10 كيلو جرامات من الكوكايين مخبأة في سرجى حصان في مطار برشلونة، وفقا لوحدة الحرس المدني والرقابة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب، وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية.



تهريب كوكايين فى سرج

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الشحنة جاءت من كيتو الإكوادورية في 15 نوفمبر إلى مستودعات شركة النقل في المطار أثناء الفحص، وتم اكتشاف حالات غريبة ولذلك فإنه تم إقرار مراجعتها بدقة، وتم العثور على مادة بنية مسحوقة وبعد تحليلها تأكدت الجهات المختصة من أنها كوكايين.



تهريب كوكايين لاسبانيا



وبترخيص قضائي مختص، تم تنظيم عملية تسليم مراقب، تولى التحقيق فيها وتنفيذها فريق الشرطة القضائية التابع للحرس المدني بمطار برشلونة، والتي انتهت يوم 12 ديسمبر باعتقال رجلين، كلاهما كولومبي الجنسية، ويبلغان من العمر 22 و25 عامًا، وتم القبض عليهما لتورطهما المزعوم في جريمة ضد الصحة العامة لتهريب المخدرات.