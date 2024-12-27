اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع الروسية: دبابات "تى-80" تدك معاقل القوات الأوكرانية فى زابوروجيه

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 08:10 م
الدفاع الروسية: دبابات "تى-80" تدك معاقل القوات الأوكرانية فى زابوروجيه الجيش الروسى
أ ش أ

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 قامت أطقم دبابات "تى -80 بى فى إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية ، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات الأوكرانية فى مقاطعة زابوروجيه.


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ، فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلى الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.


وفى وقت سابق اليوم ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات فى منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة فى العدة والعتاد.







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