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قامت أطقم دبابات "تى -80 بى فى إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية ، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات الأوكرانية فى مقاطعة زابوروجيه.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ، فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلى الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.



وفى وقت سابق اليوم ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات فى منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة فى العدة والعتاد.