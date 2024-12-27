البحيرة الوردية.. تفاصيل الاختفاء المفزع لواحدة من أغرب بحيرات العالم.. صور

فاطمة شوقى

تعد البحيرة الوردية، وهى بحيرة ريتبا، إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في منطقة داكار السنغالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى اللون الوردي لمياهها، ولكنها تفقد جاذبيتها، حيث فقدت البحيرة نصف مساحتها حتى الآن، بسبب الاستنزاف وقد تختفي قريبا، كما أن البحيرة تحافظ على لونها الوردي تسعة شهور من السنة ثم تغير منذ نهاية يونيو تزامنا مع موسم الأمطار.



جفاف البحيرة الوردية فى السنغال

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن من أسرار البحيرة الوردية أنها من أهم الوجهات السياحية وأكثرها جذبا للسياح، فمنذ انفصالها عن المحيط الأطلسى منذ أكثر من 30 عاما، واكتسبت البحيرة لونها الوردى من لون خاص بالطحالب التي ترست في قاعها على مدى أعوام.



البحيرة الوردية 1



كما أنها تعتبر أكبر موقع لاستخراج الملح في غرب أفريقيا، ويتم استخراج الملح في ظروف صعبة وخطيرة، حيث تتسبب العملية في الكثير من الأذى والأمراض الجلدية، والجفاف الشديد أو حتى أمراض الرئة الناتجة عن عدوانية الملح. يقوم الرجال باستخراج الملح من الماء وجمعه في قوارب ولا يُسمح للنساء بدخول البحيرة.