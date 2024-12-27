إطلاق نار وعملية طعن في مطار فينيكس بالولايات المتحدة يوم عيد الميلاد

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" بوقوع حادث إطلاق نار وعملية طعن ليلة عيد الميلاد في مطار "سكاى هاربور" الدولي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

وبدأ الحادث ليل الخميس في مطعم بأحد مباني المطار خارج المحيط الأمني، وعثرت الشرطة لدى وصولها لمكان الواقعة على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وفي وقت لاحق، اعتقلت الشرطة فتاة قاصرة ورجلا مصابا بطعنة في موقف السيارات. وتم نقل الضحايا الأربعة إلى المستشفى.

وقالت شرطة للصحفيين بمدينة فينيكس إن امرأة في حالة حرجة بعد إصابتها بطلق ناري.

وأضافت: "أعتقد أنه كان خلافا عائليا تطور إلى نزاع".

وأشارت إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن الأشخاص الخمسة المتورطين في الحادث يعرفون بعضهم البعض.

وتم إغلاق المبنى مؤقتا بسبب إطلاق النار في المطار.