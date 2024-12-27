إطلاق مبادرة لـ«مناهضة العنف ضد المرأة» بمركز جهينة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن أمانة المرأة بالحزب برئاسة النائبة عبلة الهوارى، أطلقت مبادرة هادفة للتصدي للعنف ضد المرأة، تضمنت إقامة ملتقى توعوي مميز للسيدات في مركز جهينة.

وأوضح مصطفى، أن المبادرة تأتى في إطار جهود الحزب لدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، لافتاً إلى أن الملتقى تضمن مناقشات ثرية حول قضايا متعددة، أبرزها جرائم العنف ضد المرأة، وسبل التصدي لها، بالإضافة إلى التوعية بجرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية التي قد تستهدف السيدات.

وقالت النائبة عبلة الهوارى أمينة المرأة بالحزب، أن المبادرة أكدت على أهمية نشر الوعي القانوني والتقني للحد من تلك الجرائم وحماية المرأة من آثارها السلبية، لافتة إلى أن الفعالية شهدت حضور عدد من القيادات النسائية بالمحافظة، بالإضافة إلى متخصصين في المجال القانوني والإجتماعي، حيث قدموا ورش عمل وتوجيهات للسيدات عن كيفية حماية أنفسهن والتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الهوارى، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينظمها الحزب لدعم المرأة الصعيدية وتمكينها من مواجهة التحديات، مشددة على أهمية استمرار هذه الجهود لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

وقال حميدة أبو شحاتة أمين الحزب بمركز جهينة، أن الملتقى اختتم فعالياته بدعوة جميع الجهات المختصة إلى التعاون والعمل معًا لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مع التركيز على توعية المجتمع بأهمية احترام المرأة ودورها الفاعل في بناء الوطن.

وقد شارك فى فعاليات الملتقى، قيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمركز جهينة، وجمع غفير من سيدات المركز.

