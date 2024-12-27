اليوم السابع
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الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:14 ص
إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ملاجئ - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب 18 إسرائيليا، فجر اليوم الجمعة، أثناء التدافع نحو الملاجئ، بعد إطلاق صفارات الإنذار إثر رصد صاروخ أطلق من اليمن.


وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار أطلقت في منطقة جوش دان والساحل، قبيل اعتراض الصاروخ؛ ما أسفر عن إصابة 18 شخصا.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من شن جيش الاحتلال غارات على مدينتي صنعاء والحديدة.


وقال المتحدث الإعلامي لجيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل، قبيل اعتراض الصاروخ خشية من سقوط شظايا أثناء عملية الاعتراض.







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إطلاق صاروخ من اليمن

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