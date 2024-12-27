أسوان تتأهب لموسم السيول والأمطار.. تطهير المخرات ومراجعة معسكرات الإيواء

أسوان- صلاح المسن

استعدادات مكثفة لموسم السيول والأمطار في محافظة أسوان، وتم رفع درجة الإستعداد القصوى ،كما تم تنفيذ تجربة عملية لإصطفاف المعدات والسيارات بمختلف الوحدات المحلية، وإتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق الخطط والسيناريوهات اللازمة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، ولمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، وخاصة فى فصل الشتاء.

ومواصلة تنفيذ أعمال التطهير لـ 36 مخر صناعى و 23 سد حماية وحاجز ترابى و 13 بحيرة صناعية ، علاوة على متابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى .

والتدريب علي التعامل الفعال والإيجابى بشكل فورى ومتناسق فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول للحد من تداعياتها وتخفيف أضرارها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مع إجراء الصيانة الدورية ومراجعة كافة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة .

وفى إطار استعداد الإدارة المركزية لرى أسوان لموسم الأمطار والتاكد من جاهزية مخرات السيول، تم تطهير مخر سيل اسوان والنقل الفورى لناتج النطهير حفاظا على البيئة والعمل يتم بصوره جيده وهو آخر مخر سيل يجرى تطهيره حيث يوجد بالاداره العامه لرى أسوان 36 تمثل أكثر من ربع مخرات السيول بالجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطهير وجاهزيه 35 مخر سيل بنسبة بلغت 98.5 % وجارى العمل بمخر سيل أسوان أخر مخر سيل بالإدارة، وهو الذى يتكامل مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى .

وقيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها للتعريف بها ، مع الإطمئنان على ما لديها من إمكانيات ، والوقوف على الأماكن البديلة بالمدارس ومراكز الشباب والمبانى الإدارية لإقامة الخيام بها فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول ، مكلفاً بالتركيز على رفع درجة الإستعداد القصوى، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى ، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أى أحداث والحد من تداعياتها بشكل منظم ، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية التعامل ، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة لبث الطمأنينة فى نفوسهم على الوجه الأكمل .



آخر مخر سيل يجرى تطهيره



التاكد من جاهزيه مخرات السيول



جانب من الجهود



جاهزيه مخرات السيول



مخر سيل اسوان