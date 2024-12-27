أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 27-12-2024 بأسواق دمياط.. البرتقال بـ10 جنيهات

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق محافظة دمياط اليوم 27 ديسمبر 2024، استقرارا في أسعار الفواكه داخل أسواق المحافظة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإقبال على الشراء داخل أسواق المحافظة.

ويرصد " اليوم السابع" في التقرير التالي أسعار الفواكه في دمياط اليوم 27 ديسمبر 2024 والتى جاءت على النحو التالي:

سجلت أسعار الموز 25 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار البرتقال من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اليوسفي من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الكاكا 30 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراولة 50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار العنب الفيومي 25 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الجوافة 15 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الكمثري 15 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار التفاح 90 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار التفاح الأخضر من 60 إلى 70 جنيها.

سجلت أسعار البرتقال البلدي 10 جنيهات للكيلو.