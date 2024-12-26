اليوم السابع
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44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الخميس

الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:22 م
44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الخميس غزة
محمد جمال

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استشهد 44 شخصا فى قطاع غزة في غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة فى غزة، اليوم الخميس وفاة 4 أطفال حديثى الولادة بسبب البرد خلال 72 ساعة فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، تتراوح أعمار الشهداء من الأطفال حديثى الولادة بين 4-21 يوما، مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائى بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

ويعيش 90% من سكان قطاع غزة للعام الثانى على التوالى، حياة مأساوية داخل خيام فى مختلف مناطق غزة، بدون ماء نظيف أو طعام مع شح الأدوية وأدوات تدفئة تحمى أجسادهم من قساوة برد الشتاء.







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