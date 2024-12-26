38 قتيلا و29 مصابا حصيلة جديدة لضحايا تحطم طائرة الركاب الأذرية

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أكدت وزارة الطوارىء في كازاخستان، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 38 قتيلا على الأقل و29 مصابا.



وقال المتحدث باسم الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم /الخميس/ - إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث نجم، فيما يبدو، عن اصطدام طائر بجسم الطائرة، مما أدى إلى تعطل المحرك، ودفع قائد الطائرة إلى محاولة الهبوط اضطراريا.



ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.



وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان.