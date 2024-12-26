"مياه سوهاج" تكرم مسئولى المحطات الحاصلين على شهادات التنمية المستدامة TSM

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حفلها الدورى لتكريم العاملين المتميزين فى العمل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الاحتفالية تأتى تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني وذلك لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وأن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوي ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العاملين المحالين للتقاعد، وكذلك تكريماً للعاملين المتميزين تشجيعا لهم ولجميع العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى.

وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه خلال الاحتفال تم تكريم مسئولى محطات مياه الشرب ببيت علام المدمجة والنمساوى المطورة والجوازات المطورة والحواويش 3 و 4 والحاصلة على شهادة التنمية المستدامة TSM ومسئولى الشركة المشاركين فى تقييم الحالة الفنية والتشغيلية لمحطات مياه الشرب بمحافظة أسوان ومسئولى تطوير مراكز خدمة العملاء المشاركين فى تطوير المراكز وإطلاق المنصة الرقمية لخدمة العملاء ومسئولى الصرف الصناعى لدورهم فى إلزام المنشآت غير المنزلية بتطبيق معايير الصرف الصناعي.