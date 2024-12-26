منظمة : مصرع أكثر من 10 آلاف مهاجر هذا العام حاولوا الوصول لإسبانيا

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أعلنت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشئون المهاجرين اليوم "الخميس"أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر هذا العام.



وأضافت المنظمة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - هذا يعني في المتوسط أن ثلاثين مهاجرا لقوا حتفهم يوميا هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بواسطة قوارب،مشيرة إلى أن إجمالي القتلى ارتفع بنسبة 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.



وأشارت المنظمة إلى أن معظم الحالات التي تم تسجيلها حتى 15 ديسمبر الجاري والبالغ عددهم عشرة آلاف و457 شخصا، وقعت على طول طريق المحيط الأطلسي الذي يعد أحد أخطر الطرق في العالم،لافتة إلى أن من بين القتلى 1538 طفلا و421 سيدة، كما أن شهري أبريل ومايو الماضيين شهدا أكثر حصيلة وفيات.

وأكدت المنظمة أن هناك زيادة كبيرة في عام 2024 في القوارب المغادرة من موريتانيا التي أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية على الطريق إلى جزر الكناري.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن أكثر من 57 ألفا و700 مهاجر وصلوا إلى إسبانيا بواسطة القوارب حتى 15 ديسمبر الجاري، وذلك بزيادة قدرها حوالي 12 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.. وجاء الغالبية منهم عبر طريق المحيط الأطلسي.