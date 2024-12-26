مصرع 5 أشخاص إثر حريق داخل شقة سكنية فى المنيب

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 5 اشخاص بالاختناق مصرعهم إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق السادس بشارع السماح فى منطقة المنيب ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتبين وفاة 5 اشخاص نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة داخل الشقة وتم نقلهم الي مستشفى أم المصريين.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



