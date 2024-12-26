مديرية الطب البيطرى بسوهاج: تحصين 134000 رأس ماشية على مستوى المحافظة

سوهاج عمرو خلف

اكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحصين ما يزيد عن 134000 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك المعدل غير مسبوق، حيث إنه يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المحافظة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية) وبتوجيهات اللواء الدكتور محافظ سوهاج وتعليمات وزير الزراعة، والدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقد أوضح الدكتور أحمد حمدي، أن مديرية الطب البيطري تقوم بعمل لجان من الأطباء والعاملين في جميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين، حيث يتم التحرك من منزل لمنزل لتقديم الخدمة البيطرية.



وأكد على أن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان و يتم التحرك الفوري والسيطرة على أي بؤرة مرضية والقضاء عليها قبل الانتشار والتوسع، وأفاد أن المديرية لن تتأخر عن خدمة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي.