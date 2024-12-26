محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لوحدات محلية بمركز ومدينة أطفيح

كتبت – مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف عددًا من القيادات بالوحدات المحلية لمركز ومدينة أطفيح، في إطار خطة تجديد الدماء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء قرار محافظ الجيزة بتكليف إسماعيل حسن أحمد للعمل رئيس للوحدة المحلية بالقبابات، ووائل محمود معوض رئيس الوحدة المحلية بكفر قنديل، وسيد البدوي سيد محمود رئيس الوحدة المحلية بالكداية، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم رئيس للوحدة المحلية بصول.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحركة جاءت لدفع عجلة العمل بالوحدات المحلية لمركز ومدينة أطفيح، مؤكدًا أنه يجرى بصورة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء في مهامهم الوظيفية لتحقيق رضاء المواطنين.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة ومنع التعديات والإشغالات من الطرق العامة ومواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة من المشروعات للمواطنين.