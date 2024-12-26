محافظة الإسكندرية: إقبال على أسواق اليوم الواحد بالأحياء طوال الأسبوع

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت محافظة الإسكندرية، أن الأسبوع الحالى شهد استمرار إقبال المواطنين على أسوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات بمختلف أحياء الإسكندرية حيث أقيم السوق بنطاق حي شرق والعجمي على مدار يومي السبت والأحد، وذلك بمنطقة سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وبالبيطاش بجوار مبني ديوان الحى.

كما أقيم السوق فى نسخته الأسبوعية بنطاق حى غرب وحي منتزة أول على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ، وذلك خلف نقطة الورديان نطاق حى غرب، وبميدان محمد نجيب نطاق حي منتزة.

وفى الإطار ذاته شهدت أحياء الجمرك والمنتزة ثان إستمرار إقامة السوق على مدار يومى الأربعاء والخميس، وذلك بالمنشية بجراج الشهر العقارى خلف مكتب مرور التحرير ، وبميدان المندرة بحرى.

كما يستمر الخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تقام على مدار أيام الأسبوع بكافة أحياء المحافظة

وتهدف أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلك ووصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة، من خلال العديد من منافذ البيع .

بالإضافة الي استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياه الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين في جميع الأسواق بنطاق أحياء المحافظة.



