لو ابنك عنده فقدان شهية.. هنعرفك ازاى تخليه يقولك بنفسه "عايز آكل"

كتبت مروة محمود الياس

"أنا جعان يا ماما" جملة تتمنى سماعها كل أم من فم طفلها، فقدان الشهية وانخفاضها لدى الأطفال أمر كثير الحدوث، خاصة خلال فترات المذاكرة والامتحانات، يجب على كل أم أن تبحث وتحاول حتى تتمكن من تعديل شهية الطفل لتصبح في نطاقها الطبيعى ليتناول الطفل على الأقل أربعة وجبات متكاملة صغيرة يوميا على مدار اليوم.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن انخفاض الشهية للأطفال له الكثير من المسببات والعوامل، منها المرضى ومنها العادات والممارسات والسلوكيات، مثل القلق والتوتر وبيئة المنزل، واختلاف اختيارات وتفضيلات الأطفال، فضلا عن تغيرات الاكل الانتقائى والوجبات السريعة والوجبات غير المنظمة، والعوامل النفسية والمرضية الأخرى.

وتابع التقرير موجها للأم مجموعة من النصائح الهامة التي من خلالها يمكن تعزيز شهية الطفل والتخلص انخفاضها: