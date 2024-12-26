فتح باب التقدم لاختيار المعلمين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل (مدارس التكنولوجيا التطبيقية - والدولية للتكنولوجيا التطبيقية - ومراكز التميز)، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025 ، عبر الموقع الرسمي لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

‏https://tawzef.emis.gov.eg

وسيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.



التكنولوجيا التطبيقيه



مدارس التكنواوجا



مدارس ايجيبت جولد