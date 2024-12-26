صحة قنا: ضبط مركز تغذية علاجية يديره أخصائي تمريض بدشنا

قنا صابر سعيد

شنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، حملة لضبط منافذ القطاع الصحي والتعامل بحزم مع المخالفات الصحية التي قد تصيب المواطنين والتأكد من إدارة المنشآت الصحية بصورة قانونية لضمان تقديم خدمة طبية متوافقة وقواعد القانون المنظم لذلك.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير الإدارة بمراجعة المراكز الطبية والعيادات الخاصة داخل مركز دشنا.

وتمكن الفريق الذي ضم كلاً من الدكتور خالد همام، أميرة حمدان والدكتورة ريم حلبي، أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية من ضبط مركز تغذية علاجية يُديره أحد الأشخاص حاصل علي مهنة التمريض، وممارسته نشاط الكشف علي المواطنين وتقديم العلاج والجلسات العلاجية وممارسته دور الطبيب في مجال التغذية العلاجية بدون ترخيص.

وأشار وكيل الوزارة، أن الفريق بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك قد قام بضبط المركز وعمل محضر إثبات حالة بإنتحال صفة طبيب بشري وممارسته تلك الأعمال والتي من المقرر تنفيذها علي يد متخصصين من الأطباء البشريين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفريق قد قام بعمل محضر فرز وجرد للأدوية الغير مرخصة وغير مصرح بها كونها مجهولة المصدر داخل المركز والتي تم التحفظ عليها لحين فحصها من الجهات المعنية ، بالإضافة إلي إستصدار قرار غلق وتوجيه المحضر لقسم الشرطة.