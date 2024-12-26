سعر السمك اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوق بورسعيد.. البورى الكبير 200 جنيه

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بأسعار الأسماك في سوق السمك الحضاري بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

ويشهد سوق الأسماك توافد المئات من الأهالي والزوار من كل المحافظات المصرية بل والوفود الأجنبية من الوفود التي تزور المحافظة عن طريق الميناء السياحي .



ويبلغ متوسط سعر السمك البوري الحجم الكبير 200 جنيه، وسعر الطوبارة 150 جنيه، والسيبيا "السبيط" من 250 إلى 350 جنيها علي حسب الحجم ، والشبار الأبيض "البلطي" بـ 90 جنيها ، والجمبري يبدأ من 200 جنيه لصغير الحجم ويصل إلى 400 جنيه، والكابوريا من 150 جنيها إلى 250 جنيها، والفوارغ الكيلو بـ 150 جنيها .

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.