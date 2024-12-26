اليوم السابع
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الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الخضار والفاكهة بالفيوم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.. البطاطس 10 جنيهات

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:57 ص
سعر الخضار والفاكهة بالفيوم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.. البطاطس 10 جنيهات الخضراوات
الفيوم رباب الجالي

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شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الخميس حاله من الركود وانخفاض في أسعار الخضراوات، وفي جوله داخل أسواق المحافظة رصد "اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك على النحو التالى:

أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم:

كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 8 جنيهات.
البطاطس 10جنيهات.
البصل 15جنيها.
الثوم 18جنيها.
الكوسة 10جنيهات.
الملوخية 10جنيهات.
البازلاء 20 جنيها.
السبانخ 5 جنيهات .
الباذنجان الاسود 4 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.
الفلفل الرومي 15 جنيها.
الكرنب  20 جنيها .
القرنبيط 9 جنيهات.

كما شهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار:

التفاح 60 جنيها
الموز 15جنيها
البرتقال 10جنيهات
اليوسفي 10جنيهات







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