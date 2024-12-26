سعر الخضار والفاكهة اليوم الخميس 26_ 12_ 2024 بأسواق جنوب سيناء

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء باستقرار فى اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26_ 12_2024
وتراوحت أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء
تراوحت أسعار الطماطم 6 جنيهات للكيلو
وسجلت أسعار الكوسة 25 جنيها للكيلو
وتراوحت أسعار الفلفل الرومى 20 جنيها للكيلو
وسجلت البطاطس 20 جنيها للكيلو
تراوحت أسعار البسلة 40 جنيها للكيلو
وسجل سعر البصل الأحمر 25 جنيها للكيلو
وسجل البصل الأبيض 30 جنيها
وتراوحت اسعار الباذنجان 20 جنيها للكيلو
وسجلت أسعار ملوخية 25 جنيها للكيلو
وسجلت أسعار الجزر 16جنيها للكيلو
وأسعار الكرنب الواحد 30 جنيها
اما أسعار الفاكهة داخل سوق طورسيناء
سجل اسعار البرتقال 17جنيها للكيلو
وترواحت اسعار الجوافة 30جنيها للكيلو
وسجل اليوسفى 20 جنيه
وسجل سعر الموز 25 جنيها للكيلو والتفاح 70جنيها للكيلو