روسيا تعتزم تقديم مساعدة طوعية لمرة واحدة بمليون يورو للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

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أعلنت روسيا الأربعاء عن عزمها تقديم مساهمة طوعية لمرة واحدة بقيمة مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، إن ذلك جاء بموجب أمر تنفيذي، موضحة أن الهدف من المساهمة هو ضمان تمثيل الموظفين الروس في أمانة الاتفاقية، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز مصالح روسيا في مجال تغير المناخ.

ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.. ويتلخص الهدف النهائي للاتفاقية في تثبيت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي "عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي". ومع ذلك، فإن الاتفاقية تحدد فقط المبادئ الأساسية لمثل هذا الجهد. وقد صدق على الاتفاقية حتى الآن 197 دولة وإقليماً.