روسيا: استئناف الحوار مع اليابان سيتم حال أعادت النظر في مسارها المناهض لنا

أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو والسفير الياباني في موسكو أكيرا موتو، العلاقات الروسية اليابانية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس أن الجانب الروسي أكد أن استئناف الحوار بين الدولتين لن يكون ممكنا إلا إذا أعادت طوكيو النظر حقا في مسارها المعادي لروسيا.



وأضافت الوزارة حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - "ناقشنا القضايا ذات الصلة بالحالة الحالية للعلاقات الروسية اليابانية.



وأكد الجانب الروسي أن الطريق لاستئناف الحوار بين الدولتين لن ينفتح إلا إذا أكدت الإجراءات العملية المراجعة الحقيقية لمسار طوكيو الحالي المعادي لروسيا، والتي جرت للتضامن مع الدول الغربية فيما يتصل بالوضع حول أوكرانيا".



وفرضت الحكومة اليابانية عدة حزم من العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، فإن طوكيو ذهبت في الواقع إلى قطع العلاقات بشكل كامل مع أحد جيرانها الرئيسيين، وقررت الانضمام إلى "الحملة المناهضة لروسيا" التي أطلقها الغرب (على حد وصفه).

يذكر أنه في حديثه في الجلسة العامة لنادي فالداي للمناقشة في 7 نوفمبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا واليابان شريكان طبيعيان بسبب جوارهما، وبالتالي فإن موسكو ستكون سعيدة إذا عادت طوكيو إلى التعاون.