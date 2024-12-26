رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يؤكد عدم تعيين قضاة حتى الوصول لتسوية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو اليوم /الخميس/ إنه لن يعين قضاة المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب السياسية إلى تسوية سياسية بشأن ما إذا كان ذلك من سلطته قبل صدور حكم عزل الرئيس يون سيوك-يول.



جاء ذلك في تصريحات للرئيس المؤقت في خطابه للشعب وسط الضغوط المتزايدة من الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، لتعيين 3 قضاة لشغل مناصب شاغرة في المحكمة الدستورية أو مواجهة العزل،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".



وأضافت "يونهاب" أنه من المقرر أن توافق الجمعية الوطنية على مشروع القانون لتعيين 3 مرشحين لمناصب القضاة في وقت لاحق من اليوم، قبل يوم واحد من عقد المحكمة الدستورية أول جلسة تمهيدية قبل المحاكمة بشأن ما إذا كانت ستؤيد قرار الجمعية الوطنية بعزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.



وأوضح "هان" أن "الروح الثابتة لدستورنا وقوانينا تقضي بأن يمتنع الرئيس المؤقت عن ممارسة السلطات المهمة والحصرية للرئيس، بما في ذلك التعيينات في المؤسسات الدستورية" ، مضيفا أن "في حال أصبح من المحتم ممارسة مثل هذه السلطة، أعتقد أنه من المعتاد في تاريخنا الدستوري أن تتوصل الأحزاب الحاكمة والمعارضة أولا إلى اتفاق في الجمعية الوطنية".

وناشد الرئيس المؤقت ، السياسيين بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك وزعماء حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي، أن يظهروا الحكمة والشجاعة لكسر الجمود السياسي قائلا"سأؤجل تعيين قضاة المحكمة الدستورية حتى يقدم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تدبيرا متفقا عليه"، و إنه "بمجرد أن يقدم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تدبيرا متفقا عليه، سأعين على الفور قضاة المحكمة الدستورية".