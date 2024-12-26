تنفيذ عدة قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة ورفع الإشغالات فى حي ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم7 حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



حيث شهد اليوم الخميس، غلق وتشميع 12 (محل ومغسلة) مخالفين، وتنفيذ حالة إزالة لسطح أحد العقارات، إيقاف تحويل شقة من سكني لتجاري، ورفع الإشغالات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، نائب رئيس حي ثالث، والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن، إيقاف تحويل شقة من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري بالمنطقة السابعة وإزالة التاندة وإزالة التعدي على الرصيف.

وكذلك إزالة بوابة مخالفة وهدم جدار بسطح الدور الثامن العلوي بأحد العقارات بمنطقة الدوحة.

أيضًا تم إغلاق "تشميع" 10 محال تجارية بمنطقة الزهور، ومحيط حديقة الخالدين والمسرح الروماني؛ لانتهاء مهلة تقنين الأوضاع على منظومة التراخيص الجديدة وللإدارة بدون ترخيص.

وتم إغلاق "تشميع" مغسلتين بدون ترخيص بمحيط قسم ثالث.

كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدائري، محيط ميدان الفلسطيني، وقد تم التحفظ على 50 كرسي وشمسيتين، بالإضافة لإزالة عدد من الحواجز في الطريق العام وهدم عدد من "الأعشاش" والتحفظ على "عربة كارو".

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية من 9 حتى 29 نوفمبر والمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 ديسمبر الجاري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.