تعرف على إنجازات وجهود مديرية العمل بكفر الشيخ فى عام 2024.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ خلال عام 2024م ، عدد من الإنجازات المتعددة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء مصر. وتنفيذاً لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، و محمد جبران، وزير العمل، وإشراف الدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل، بتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية وزيادة مساهمة وزارة العمل في هذه المبادرات وفق توجيهات القيادة السياسية، وزيادة فعالية مديريات العمل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين في جميع المجالات والأنشطة التي تقوم بها مديريات العمل.

توفير بيئة عمل آمنة

فتم بتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، لحماية سواعد مصر والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، لتعزيز مقدرات الدولة من العمالة المصرية وتحقيق الأهداف التنموية مصر 2030. وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد جبران، وزير العمل، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وتقديم أوجه الدعم والتوجيه للمنشآت والعمال، حفاظًا على سلامتهم وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وتوفير فرص عمل



تمكنت مديرية العمل بكفر الشيخ من رعاية عدد كبير من العمل فتم تسجيل 1760 عامل، وتمكنت من الرعاية الاجتماعية ل 5535 عامل مبلغ 1605000 جنيه ، كما تم رعاية 194 عامل صحياً بمبلغ 525 ألف جنيه.

وأعلنت المديرية عن تسجيل 20001 مواطناً، تم تعيين 7019 متقدماً ، كما تم توفير 720 فرصة عمل، كما توفير فرص عمل للمواطنين من كفر الشيخ في المملكة العربية السعودية والأردن، فتم توفير 226 فرصة عمل بالأردن، وتوفير 523 فرصة عمل بالسعودية

مجال السلامة والصحة المهنية



تم التفتيش على 258 منشأة أكثر من 50 عامل، وكانت نتيجة التفتيش منشأة مستوفاة وانذار 257 ومنحت مهلة، كما تم التفتيش على 2667 منشأة أقل من 50 عامل، وكانت نتيجة التفتيش 1099 منشأة مستوفاة وإنذار 1567، وتم تحرير 3 محاضر للمخالفين، وتم إعادة التفتيش على 1939 منشأة انتهت بتحرير 398 محضر سلامة ، وتم عمل خلق منشأة.

كما تم تنظيم أسبوع السلامة والصحة المهنية وعدد من مبادرات "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ومشاركة ما يزيد عن 3500 عاملاً وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمقار المنشآت التالية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، مصنع الزيوت والصابون بكفرالشيخ، مصنع تعبئة الغاز ببلطيم، شركة دوسوكو للغاز بالرياض، وشركة دوسوكو للبترول بدسوق، شركة ابن سينا للأدوية، عدد من المستشفيات الخاصة، جامعة كفرالشيخ، وعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة (ومنها مدرسة بيونير للغات)، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى المحافظة، وشركة بتروجيت للبترول بكفر الشيخ.

في مجال التدريب والعمالة



تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المواطنين في مجال المهن الحرفية، وتقديم كافة الدعم لأبناء مصر لتدريبهم على المهارات التي يتطلبها سوق العمل لمواكبة التغيرات في البيئة العالمية، من أجل بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تم عمل لقياس مهارة ل 12825 حالة ، وتم عمل تراخيص مزاولة مهنة ل 12825، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لأبناء محافظة كفر الشيخ، فقد تم عقد 15 دورة تدريبية، استفاد منها 190 متدرب ومتدربة، منها عقد 6 دورات لمهنة الخياطة والتفصيل استفاد منها 78 فتاة، و4 دورات لمهنة التبريد والتكييف استفاد منها 49 متدريب، وعقد 4 دورات تعلم اللغات استفاد منها 49 متدريب، وتم عقد دورة لتعليم ومهنة الكهرباء استفاد منها 10 متدربين، وعقد تدريبين على مهنة لحام المعادن استفاد منها 23 متدرب، وعق دورة لتعلم الحاسب الآلي استفاد منها 15 متدرباً ومتدربة.

وتم تكثيف الدورات التدريبية بالوحدة التدريبية المتنقلة لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية"، حيث تشمل 3 ورش تدريبية لتدريب أبناء المحافظة على مهن: الخياطة والتفصيل- الكهرباء- السباكة.

مجال تفتيش العمل وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية ومجال عمل المرأة والطفل

تم التفتيش على 4934 منشأة تفتيش دوري ، ويوجد بها 9289 عامل، تم تحرير337محضر، وتنظيم 16 ندوة في مجال عمل المرأة، وتم التفتيش على 159 منشأة في مجال عمالة الأطفال.

التفتيش على 486 منشأة فيما يتعلق بمواعيد الراحة الأسبوعية، وتنفيذ 5 ندوات عامة،كما تم تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وعقد عدد من الندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية على الأمن القومي وإهدار المال والأرواح وتأثيرها على عملية التنمية المستدامة.

تلقى وبحث الشكاوى



تم بحث 721 شكوى وطلب تشغيل من خلال إدارة خدمة المواطنين، وتم الاتصال بالمواطنين وبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والاستجابة السريعة لهذه الطلبات.

الانجازات الميدانية والندوات والملتقيات



تمكنت مديرية العمل من حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والإنشاءات وعمال الزراعة والصيد، وإعداد قواعد بيانات وافية للعمالة غير المنتظمة، وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات "حياة كريمة" على مستوى المحافظة، والتعاون مع إدارات السلامة والصحة المهنية ورعاية القوى العاملة لتنفيذ عدد من الندوات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وندوات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في ضوء قانون العمل.

تفعيل أنظمة الربط الشبكي بالمديريات والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية



وتمكنت المديرية من تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لإدارات ومكاتب المديرية وتوفير أجهزة حاسب آلي للمكاتب والإدارات لتمكينهم من مواكبة خطة التحول الرقمي بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة.

كما تم تطوير منظومة الربط الإلكتروني بكافة مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحل المشكلات التقنية والإدارية المتعلقة بمنظومة كعب العمل الإلكتروني لخدمة المواطنين، وتنفيذ الربط الشبكي لعدد من مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب العمل لتمكينهم من الدخول على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وتفعيل الأنشطة الإعلامية لإبراز دور وزارة العمل، ومديرية العمل بكفر الشيخ في خدمة أبناء المحافظة في مجالات العمل عبر وسائل الصفحة الرسمية لمديرية العمل بكفر الشيخ والربط مع القنوات الإعلامية لوزارة العمل ومحافظة كفر الشيخ.

كما تم استلام عدد من أجهزة الحاسب الآلي من وزارة العمل لدعم منظومة التحول الرقمي وفق توجيهات القيادة السياسية وتطوير أنظمة العمل بمكاتب المديرية وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، كما تمكنت مديرية العمل بكفر الشيخ من تطوير هيكلها الإداري لمواكبة المستجدات الحديثة في البيئة الإدارية وزيادة مرونة العمل وتحقيق كفاءة وفعالية الأداء على مستوى المديرية والمكاتب التابعة لها، وتوفير قنوات اتصال أفقية ورأسية ذات مرونة عالية لتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب الجمهور وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



متابعة التدريبات على الحاسب الآلي



التدريب على مهن الخياطة



تكريم المتميزين من العاملين



عقد ندوات متعددة ومتابعة العمالة



متابعة تدريب السيدات على مهنة الخياطة



متابعة العمالة في الشركات