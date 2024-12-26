تضامن الدقهلية تنظم ورش عمل بالتعاون مع المركز القومى للبحوث وجهاز شئون البيئة

الدقهلية -محمد الحبشي

تابعت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ورش العمل وندوات توعوية بجمعية الانوار المحمدية بحي الدهايمة -مدينة بلقاس الندوة الأولي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة تحت عنوان "المحافظه على البيئه من التلوث، وذلك فى ضوء تعريف وأهداف التنميه المستدامه" والتي حاضر فيها الاستاذة داليا رضوان مسئول التوعيه والإعلام بجهاز شئون البيئة بفرع المنصورة وذلك فى إطار التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز شئون البيئة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد -وزيرة البيئة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية .

جاءت الندوة الثانية بعنوان " مواجهه العنف المجتمعي ضد المرأة"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في اطار حملة مناهضة كافة أنواع ضد المرأة التي تتبانها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ،والذي حاضر فيها الاستاذةالدكتورة هند فؤاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه،الدكتور أحمد الشحات مدرس الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائية.

حضر الفاعليات وشارك في التنظيم والحشد الرائدات الاجتماعيات، فيفي صلاح مدير إدارة بلقاس الاجتماعية، ايناس البيلي رئيس قسم شئون المراة بالإدارة ومنسق الفاعليات.



تنظيم ورش عمل للحفاظ علي البيئة



فعاليات الورش