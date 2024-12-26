بوتين: بايدن اقترح فى 2021 تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، عرض عليه فى عام 2021 تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو) لمدة 10 - 15 عاما.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله :"أعلم أن الرئيس الحالي، بايدن، تحدث عن ذلك، إنه سر مكشوف، فى عام 2021، عرض على هذا بالضبط ، تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو لمدة 10-15 عاما لأنها غير جاهزة بعد".



وأضاف بوتين : "فى تلك المحادثة مع بايدن، أجبت بشكل معقول بأن أوكرانيا ليست جاهزة، لكنكم ستجهزونها وتدخلوها، من وجهة نظر تاريخية ، سواء من حيث المسافة أو الوقت لا فرق، بالنسبة لنا، لا يهم إذا كان اليوم أو غداً أو فى غضون 10 سنوات".



وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه لا يعرف كيف ستتطور الأمور بعد ذلك، وما التعليمات التى قد يعطيها الرئيس المنتخب لفريقه ، وقال "لكن إذا كان هذا هو الحال، فما الفرق بين الإدارة الحالية والعروض التى ذكرتها ؟ لا فرق على الإطلاق".



وفيما يتعلق بمنظومات أورشنك الصاروخية، قال بوتين للصحفيين : " إن روسيا تمتلك منظومات أورشنك الصاروخية، لكنها ليست كثيرة بعد ، وليس سراً ولا نخفيه قلت : لدينا بعض هذه المنظومات أورشنك، لدينا أكثر من نظام واحد، لكننا لا نتعجل فى استخدامها لأن هذا السلاح قوي، وهو مصمم لحل مهام معينة".



وأضاف : "لقد بدأنا الآن فى الإنتاج التسلسلي، سننتج الكمية المناسبة والكمية التى نحتاجها، سنضع بعضًا منها على أراضى بيلاروس، نحن نعمل بشكل منهجي".



وحول الغاز الأوكراني، قال الرئيس الروسي، رداً على سؤال من وكالة تاس ، : "إن روسيا ما زالت تحافظ على عبور ما لا يقل عن 14 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا وتدفع مقابل ذلك ، الحرب حرب ، لكننا قدمنا الإمدادات بشكل منتظم ودفعنا، وما زلنا ندفع المال من أجل العبور، بالمناسبة".



وأشار إلى أن عبور الغاز لم يتوقف رغم الاستفزازات المسلحة من كييف فى منطقة كورسك، وأعاد تذكير بأن الفنيين الأوكرانيين يعملون فى نقطة التفتيش سوخرانوفكا ولم يتعرض لهم أحد.



وأضاف إن عقد إمداد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي، ولن يكون من الممكن تجديده قبل بداية العام الجديد، عندما ينتهى العقد، مشيراً إلى أنه لا يوجد عقد، ومن المستحيل إبرامه فى 3-4 أيام، بأى حال من الأحوال ، مشيرا الى أنه من الممكن عقد عقود مع شركات ثالثة، مثل الشركات التركية والمجرية والسلوفاكية والأذربيجانية.



وتابع :"المشكلة هى أن غازبروم لديها عقود طويلة الأمد حتى عام 2035 وحتى عام 2049، ومن أجل تغيير الوضع مع العبور، يجب تفكيك هذه العقود، وهذه عملية معقدة، وصعب حلها، وغير قابلة للحل".



وفيما يتعلق بالإقتصاد الروسي، قال بوتين "إن النمو الاقتصادى فى روسيا فى عام 2024 سيكون حوالى 4%، ففى منطقة اليورو، كما تعلمون، لديهم نمو اقتصادى بنسبة 1%، وفى بيلاروس 5.4-5.5% بناء على نتائج العام، أما فى روسيا، فنحن أيضا راضون عموما عن النتائج - 3.9%، من المحتمل أن يكون تحت 4%، ولكن فى بيلاروس 5.5% هو نتيجة جيدة".



وأشار إلى أن الاقتصاد الأرمنى نما بشكل أكبر، وأن حجم التجارة بين موسكو ويريفان تضاعف مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.