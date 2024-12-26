بعد جدل القناة.. ترامب يعين كيفين مارينو كابريرا سفيرا فى بنما ويصفه بـ "شرس"

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار كيفين مارينو كابريرا لمنصب السفير الأمريكي في بنما بعد أن اقترح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما وهو الاقتراح الذي طرحه لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما زعم أن بنما "تسرق" السفن الأمريكية التي تمر عبر الممر المائي.

وقال ترامب في بيان: "يسعدني أن أعلن أن كيفن مارينو كابريرا سيشغل منصب سفير الولايات المتحدة في جمهورية بنما، وهي دولة تسرقنا على قناة بنما، بما يتجاوز أحلامهم الجامحة". وأضاف الرئيس المنتخب أن كابريرا، الذي عمل أيضًا في حملته الرئاسية في فلوريدا، "سيقوم بعمل رائع في تمثيل مصالح أمتنا في بنما!"

وأشاد ترامب بكابريرا ، ووصفه بأنه "مقاتل شرس" من أجل مبادئ "امريكا أولًا"، وأكد أنه لعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتعميق الشراكات الدولية خلال فترة عمله كعضو في مجلس مقاطعة ميامي-ديد ونائب رئيس التحالف التجاري الدولي، وأضاف أن "قليلين هم الذين يفهمون السياسة اللاتينية كما يفهمها كيفين سيقوم بتمثيل مصالح الولايات المتحدة في بنما بشكل رائع".

واصل ترامب إثارة التوسع الإقليمي الأمريكي في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدًا تشغيل القناة ومضاعفًا الاقتراحات بأن الولايات المتحدة يجب أن تستوعب كندا وجرينلاند، وهي منطقة تسيطر عليها الدنمارك.

قالت شبكة سي ان ان، ان دفع ترامب الواضح لتوسيع الأراضي الامريكية بمثابة تكتيك تفاوضي يتماشى مع هدفه الأوسع المتمثل في إعادة تشكيل سياسة التجارة الأمريكية. ويأتي اقتراح ترامب بأن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51 في الوقت الذي يهدد فيه برفع التعريفات الجمركية على الأمة، وقد تم تقديم دعوته للسيطرة على قناة بنما لأول مرة كتحذير لخفض الرسوم على السفن الأمريكية التي تمر عبر الممر المائي.

ومن غير الواضح ما إذا كان اهتمام ترامب المعلن بتوسيع الولايات المتحدة يعكس نواياه الجادة، ورفض فريق انتقال ترامب توضيح الدوافع الدقيقة وراء تصريحاته وتعليقاته الأخيرة في تصريحات عامة.