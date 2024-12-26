بابا الفاتيكان يدعو إلى نزع السلاح ومحاربة الجوع وعمالة الأطفال

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دعا البابا فرانسيس دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم /الخميس/، إلى نزع السلاح ليعم السلام العالم، ومحاربة الجوع وعمالة الأطفال.، اليوم /الخميس/، إلى نزع السلاح ليعم السلام العالم، ومحاربة الجوع وعمالة الأطفال.



ووجه البابا فرانسيس دعوة إلى "إحلال السلام فى العالم أجمع، وخاصة فى غزة وأوكرانيا التى مزقتها الحرب، وميانمار، وشمال كيفو، والعديد من الدول الأخرى التى تعيش حالة حرب"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.



وانتقد البابا تجارة الأسلحة، ودعا إلى "التوقف عن استعمار البشر بالأسلحة"، قائلاً: "دعونا نعمل من أجل نزع السلاح، دعونا نعمل ضد الجوع، وضد الأمراض، وضد عمالة الأطفال".