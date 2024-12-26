اليوم.. نظر استئناف سوزى الأردنية على حكم حبسها عامين

كتب: محمد أبو ضيف

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف المطرية، نظر الطعن المقدم من البلوجرسوزى الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

وكانت قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

ووجهت النيابة، للبلوجر سوزي الأردنية تهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.