الناتو يدعو إلى إجراء تحقيق كامل فى حادث تحطم طائرة الركاب الأذرية

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دعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسى /الناتو/، فرح دخل الله، /اليوم الخميس/ إلى إجراء تحقيق كامل فى حادث تحطم طائرة الركاب الأذرية أمس الأربعاء.



وكتبت دخل الله، فى منشور على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وضحايا رحلة الخطوط الجوية الأذرية J28243". وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو إلى إجراء تحقيق كامل".



من جهته قال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، فى وقت سابق من اليوم إن سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهولا.



يذكر أن طائرة ركاب من طراز /إمبراير 190/، التابعة للخطوط الجوية الأذرية، تحطمت فى طريقها من العاصمة الأذرية باكو إلى مدينة جروزنى الروسية، بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية أمس الأربعاء، حيث لقى العديد من الضحايا حتفهم إثر تحطم الطائرة.