المشدد 15 و10 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة آلية من قائدها بالإكراه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أربعة متهمين، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثالث والرابع، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة دراجة آلية من قائدها بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول بمركز أبو ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8144 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3257 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 7 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عبدالمطلب ز ل ع" 36 عاما، عاطل، مقيم بمركز الحسينية، و"أحمد م ع ال" 38 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة الحسينية، و"السيد ع إ م" و"محمد ع إ م"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة دراجة آلية مملوكة للمجني عليه "عوض عبده" 32 عاما، مقيم بمركز ههيا، وذلك تحت تهديد السلاح، وسرقه هاتفه المحمول بمركز ههيا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا الدراجة الآلية (توك توك) وهاتف محمول من المجني عليه، وذلك بأن استوقفوه وأشهروا في وجهه سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته على النحو المبين بالتحقيقات.