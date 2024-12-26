الطقس اليوم فى مطروح الخميس 26-12-2024.. بارد مع نشاط الرياح

مطروح - حسن مشالي

تتواصل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم، الخميس، مع استمرار الطقس البارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، التي سجلت العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات، مع نشاط الرياح من حين لآخر، التي تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة أكثر من الدرجة الحقيقية.

وكانت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، قد بدأت نهار الثلاثاء الماضي، وزاد نشاط الرياح المثيرة والمحملة بالأتربة، وتراجعت خلال فترة المساء، مع تزايد انخفاض درجات الحرارة، وشهد أمس الأربعاء، تراجع نسبي في نشاط الرياح والأتربة.

وتسود في بعض الأوقات أجواء ضبابية بسبب انتشار السُحُب الترابية العالقة، في طبقات الجو، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة في الصحراء، أكثر من المدن، كما تشهد حالة البحر عدم استقرار وارتفاع الأمواج، وتأثر حركة الملاحة البحرية وأنشطة الصيد.

وتؤثر الأتربة العالقة في الهواء، على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، التي تراجعت بشكل كبير، وخلت من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، حيث فضل معظم المواطنين مغادرة الشوارع والأماكن المفتوحة، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض التنفسية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، رفعت محافظة مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.