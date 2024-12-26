اليوم السابع
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السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 10:04 م
السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بمدينة 6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، في مدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص،  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة 4 من المتشاجرين.


ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 







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مشاجرة بأكتوبر

السيطرة على مشاجرة

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