السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، في مدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة 4 من المتشاجرين.



ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

