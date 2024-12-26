السجن 6 سنوات للمتهم بتهديد طفلة بالشرقية عبر "واتس آب"

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب).

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8384 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3062 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 2 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ال م م س" 34 عاما، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها الطفلة "ر هـ ح إ" بنشر صور خاصة بها خادشة للحياء وإذاعة ونشر تلك الصور في غير علانية بمركز الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد هدد المجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب) بإفشاء ونشر صور خادشة للشرف والاعتبار اصطنعها عبر تركيب صورة الحساب الشخصي لها على أجساد عارية، وكان التهديد الكتابي مصحوبا بطلب إرسال صور للحيلولة دون إذاعة تلك الصور والمقاطع علانية على النحو المبين بالتحقيقات.