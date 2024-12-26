السجن 10 سنوات لـ4 متهمين لترويع سيدة للاستيلاء على أرضها بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، متهمين بحيازة سلاح وتهديد سيدة للاستيلاء على أرضها، بالسجن 10 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى 4 يناير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.ر، أحمد.ب، حمادة.م.ا، إسلام.ف، بركات.أ، تهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية، ودخول عقار المجني عليها أسماء.م.، وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية بهدف الاستيلاء على قطعة أرض ملك المجني عليها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6315 لسنة 2024 ، جنح مركز شرطة ابوتشت والمقيدة برقم 1217 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين بالسجن 10 سنوات.