السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على 100 جنيه

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على 100 جنيه في منطقة التجمع، بالسجن المؤبد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 16660 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 1731 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهم بالإقدام على قتل صديقه بـ 4 طعنات، بسبب 100 جنيه.

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وأضافت التحريات أن الضحية كان استلف مبلغ 100 جنيه من المتهم، وطالبه بأن ينتظر لحين قبضه من عمله، ولكن المتهم رفض الانتظار فباغته بطعنه 4 طعنات بالجسد ليسقط الضحية مفارقًا الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع صديقه وسدد إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، فسقط غارقًا في دمائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.