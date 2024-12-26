السجن المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصريف الجنائية وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بغير رضاها بمركز صان الحجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3764 لسنة 2024 كنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 2597 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إ ع إ ال" 44 عاما، تاجر خردة، مقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على الطفلة المجني عليها "ح ش" بغير رضاها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعدى على الطفلة المجني عليها بغير رضاها بعدما قيدها على النحو المبين بالتحقيقات.