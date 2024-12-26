الرقابة الإدارية تحتفل بتخريج 38 دارسا من الجهات القضائية بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد

كتب:محمد أبو ضيف

شهد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حفل تخريج عدد 38 دارس من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدفعتي (4) و (5) من دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، والمنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور محمود سعيد نائب رئيس جامعة القاهرة والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والهيئات القضائية.

وخلال مراسم الحفل أشاد الوزراء بأهمية تدريب الكوادر العاملة في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد من خلال التسلح بالعلم والمعرفة لبناء ورفعة الوطن وحماية حقوق أبنائه، في إطار تعزيز آليات الحوكمة بما يساهم في بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، ودعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدين بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنمية مهارات وقدرات الكوادر المختلفة بالدولة من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يأتي هذا الاحتفال تتويجًا للتعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، لتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد من خلال البرنامج الأكاديمي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية بهدف تنمية المهارات والمعارف الخاصة بمجالات الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد، السياسات الاقتصادية، الإدارة الاستراتيجية، وإدارة نظم معلومات مكافحة الفساد.