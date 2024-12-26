الدفاع الصينية تستنكر قانونا أمريكيا يعتبر بكين تهديدا لأمن الولايات المتحدة

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أكدت وزارة الدفاع الصينية التزام الصين بالتنمية السلمية وانتهاج سياسة عسكرية ذات طبيعة دفاعية، فيما استنكرت قانون تفويض الدفاع الوطنى الأمريكى للسنة المالية 2025.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو جانج ، خلال مؤتمر صحفى دورى ، إن قانون تفويض الدفاع الوطنى الأمريكى يضخم ما يسمى "التهديد العسكرى الصيني" لتبرير زيادة الإنفاق العسكرى والحفاظ على الهيمنة الأمريكية العالمية.



ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، اتهم تشانج مشروع القانون الأمريكى بالتدخل الصارخ فى الشئون الداخلية للصين وتقويض السلام والاستقرار العالميين.



يأتى ذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى فى 18 ديسمبر الجارى على تمرير قانون تفويض الدفاع الوطنى بقيمة 895 مليار دولار، والذى وافق على الإنفاق العسكري، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1 بالمائة عن الإنفاق العسكرى العام الماضى والذى بلغ 886 مليار دولار.



وفى تعقيبه على قانون الدفاع الوطنى الأمريكى ، الذى يعتبر الصين أحد التحديات الأساسية للأمن القومى الأمريكى ، قال تشانج "إن الصين لا تشارك فى سباقات التسلح مع أى دولة وتظل مدافعا قويا عن السلام العالمي".



وأضاف أنه برغم أن الإنفاق العسكرى الأمريكى هو الأكبر بالفعل فى العالم ، إلا أنه يستمر فى النمو بسرعة كل عام، وهذا يكشف تماما عن الطبيعة العدوانية للولايات المتحدة وسعيها الدؤوب للهيمنة والتوسع.



ولفت تشانج إلى ما وصفه بالتأثير المدمر للحروب والعمليات العسكرية التى تقودها الولايات المتحدة منذ عام 2001، والتى تسببت فى مقتل مئات الآلاف وإصابة الملايين وتشريد عشرات الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم، وقال : "نحث الولايات المتحدة على التخلى عن عقلية الحرب الباردة وعقلية المحصلة الصفرية ، والتحرر من وهم احتواء الصين والتفوق عليها".



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصينى سيتخذ إجراءات مضادة حازمة ضد أى انتهاكات أو استفزازات لحماية سيادة بلاده وأمنها ومصالحها التنموية.